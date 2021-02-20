 

Рогозин анонсировал запуск в 2021 году первого российского радиолокационного спутника

20.02.2021, 10:18, Новости дня
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Запуск первого российского радиолокационного спутника для наблюдения Земли планируется в этом году, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Из важных пусков этого года я также бы отметил, безусловно, это запуск радиолокационного аппарата, впервые мы переходим на радиолокацию», – передает РИА «Новости» слова Рогозина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей в Кремле.

При этом Рогозин не упомянул название космического аппарата, но известно, что на 2021 год были запланированы запуски первых радиолокационных спутников «Обзор-Р» с космодрома Плесецк и «Кондор-ФКА» с Восточного.

В настоящее время в орбитальной группировке РФ нет ни одного радиолокационного спутника.

«У нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня еще кратко вам доложу», – добавил глава Роскосмоса.

Автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной РФ на естественном спутнике Земли. Аппарат «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.

Напомним, в августе на первую российскую автоматическую лунную посадочную станцию «Луна-25», запуск которой назначен на октябрь 2021 года, начали устанавливать научные приборы.



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