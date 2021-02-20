В мире сделали более 199 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

20.02.2021, 10:12, Новости дня

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В мире по состоянию на 20 февраля сделали более 199 тыс. прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 87 странах мира.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 60 млн 476 тыс. доз;

Китай – 40,5 млн доз;

Страны ЕС – 25,4 млн доз;

Великобритания – почти 17,5 млн доз;

Индия – 10,5 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (78,80), Сейшельские острова (65,92), Объединенные Арабские Эмираты (50,86), Великобритания (26,15) и США (18,22).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на середину февраля, но она не началась. Министр здравоохранения Максим Степанов выражал уверенность, что вакцинация начнется до конца февраля.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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