 

Итальянский суд конфисковал виллу Владимира Соловьёва в пользу Республики Тыва

20.02.2021, 9:31, Разное
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Кассационный суд Италии отклонил жалобу на решение суда региона Ломбардия о конфискации виллы телеведущего Владимира Соловьёва. Доход от принудительной продажи недвижимости переведут в бюджет Республики Тыва.

Вилла Владимира Соловьёва находится в провинции Комо. Он приобрёл её несколько лет назад и живёт там постоянно, прилетая в Москву лишь для записи своих телепередач. Вилла конфискована потому, что телеведущий не смог подтвердить законность своих доходов. Справка московской налоговой инспекции была отвергнута финансовой службой Ломбардии как происходящая из страны с высоким уровнем коррупции.

Закон Ломбардии запрещает зачислять в казну средства, похищенные в третьих странах. Поэтому после того, как виллу продадут с молотка, деньги вернутся в Россию. Но не в федеральный, а в региональный бюджет. Президент Ломбардии Аттилио Фонтана решил направить вырученный миллиард рублей в беднейший регион России – Республику Тыва.

– Ох…вшие итальянцы отобрали мой родной дом, в который я вложил свои деньги, где живёт моя семья – простые русские люди! Бабки хотят отдать каким-то тувинцам! Хрен им, а не мои деньги! Мне Шойгу теперь должен будет, и не миллиард, а больше! Дом дороже стоит! – прокомментировал Соловьёв решение итальянского суда.

В 11 километрах от конфискованной виллы, тоже на озере Комо, у Соловьёва есть ещё одна резиденция. Он намерен пока жить там. Однако и эту резиденцию могут конфисковать – заседание суда Ломбардии по этому вопросу состоится 23 февраля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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