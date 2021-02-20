Подозреваемый в госизмене Воронин работал в Бундестаге

20.02.2021, 9:25, Новости дня

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Подозреваемый в госизмене житель России Демури Воронин некоторое время работал консультантом по вопросам внешней политики и энергетики в немецком парламенте – Бундестаге, сообщил осведомленный источник.

«Со слов самого Воронина, он работал там некоторое время, около года, оказывал консультационную помощь», – сказал источник «Интерфакса», не уточнив, связана ли работа Воронина с его задержанием.

По его словам, Воронин после окончания работы в Бундестаге также продолжал оказывать консультационные и аналитические услуги. В сферу его интересов, в частности, входили вопросы энергетики и международной политики.

В пятницу в Москве спецслужбы арестовали россиянина, подозреваемого в государственной измене. Источники в силовых структурах сообщили, что арестованный за госизмену политолог Демури Воронин мог быть связан с германскими спецслужбами. Также есть информация, что он состоит в германском обществе по изучению Восточной Европы.