 

Подозреваемый в госизмене Воронин работал в Бундестаге

20.02.2021, 9:25, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Подозреваемый в госизмене житель России Демури Воронин некоторое время работал консультантом по вопросам внешней политики и энергетики в немецком парламенте – Бундестаге, сообщил осведомленный источник.

«Со слов самого Воронина, он работал там некоторое время, около года, оказывал консультационную помощь», – сказал источник «Интерфакса», не уточнив, связана ли работа Воронина с его задержанием.

По его словам, Воронин после окончания работы в Бундестаге также продолжал оказывать консультационные и аналитические услуги. В сферу его интересов, в частности, входили вопросы энергетики и международной политики.

В пятницу в Москве спецслужбы арестовали россиянина, подозреваемого в государственной измене. Источники в силовых структурах сообщили, что арестованный за госизмену политолог Демури Воронин мог быть связан с германскими спецслужбами. Также есть информация, что он состоит в германском обществе по изучению Восточной Европы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / OMV и Uniper обжаловали решение Польши по «Северному потоку – 2»

09.07 / Общество: Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

09.02 / Лавров: Фильм Навального снят в сотрудничестве с западными спецслужбами

13.11 / Лавров потребовал разрешить полеты над базами США в случае их выхода из ДОН

21.11 / В Пентагоне объяснили необходимость сдерживания Китая

10.01 / Пелоси назвала Трампа «потерявшим рассудок президентом»

25.11 / Шахтеры не допустят возвращения импорта электроэнергии из России – Волынец

07.01 / Россиян предупредили о новой схеме обмана по телефону

18.12 / В РФ создали материал для «самозалечивающихся» дорог

04.01 / Производитель позволил удалять влагу из умных часов Watch GT 2 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска