Британским автовладельцам решили платить за отказ от машин

20.02.2021, 9:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Соединенного Королевства начнут выплачивать владельцам наиболее загрязняющих окружающую среду автомобилей до 3 тыс. фунтов стерлингов (4,2 тыс. долларов) в год, если те откажутся от своих машин и будут использовать общественный транспорт, велосипеды, электроскутеры, каршеринг или такси, пишет Times.

Пилотная программа по сокращению пробок на дорогах и улучшению качества воздуха при поддержке правительства стартует весной этого года в Ковентри, передает ТАСС. Выплаты будут предложены владельцам автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, сошедшими с конвейера до 2016 года и до 2006 года соответственно. Программа рассчитана на два года, по истечении которых будет оценена ее эффективность.

Согласно данным министерства транспорта Соединенного Королевства, британцы в 2019 году преодолели на своих транспортных средствах в общей сложности 574 млрд километров, что на 11% больше, чем пять лет назад.

По словам главы благотворительной организации по вопросам велосипедного и пешеходного движения Ксавье Брайса, на долю автомобилистов приходится «самый большой вклад в объем выбросов углекислого газа в Великобритании, который ежегодно обходится экономике страны в миллиарды долларов».

Ранее в Британии задумали запретить продажу ватных палочек в рамках кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды.