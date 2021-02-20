 

В Томске горит театр юного зрителя

20.02.2021, 9:02, Разное
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На улице Нахановича в центре Томска горит Театр юного зрителя, передает RT. Огонь охватил кровлю здания. Сообщается, что огонь успел распространиться на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации никто не пострадал. Люди эвакуировались самостоятельно. ПРибывшие на место экстренные службы тушат пожар.



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