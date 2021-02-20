Пожар произошел в гостинице в Сочи

20.02.2021, 8:30, Новости дня

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Гостиница загорелась в Адлерском районе Сочи, площадь пожара составила 600 кв. метров, сообщили в МЧС.

В МЧС сообщили, что «поступило сообщение о пожаре номера в гостинице «Ювента», прибывшие на место спасатели горит номер на седьмом этаже гостиницы на площади 150 квадратных метров. Постояльцев эвакуировали, передает РИА «Новости».

«В 07.34 ранг пожара повышен до №2, а площадь пожара составляет 600 квадратных метров», – добавили в ведомстве.

В 08.09 пожар локализовали, погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.

Предварительно, пострадавших нет.

Ранее при пожаре в мини-гостинице в Абхазии погибли два ребенка.