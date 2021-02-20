Мнение: О низкой мелочности

20.02.2021, 8:20, Разное

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Ладно, сразу к делу. Положа руку на сердце, я не верю, что это лично нынешний российский президент Владимир #Путин дал команду именно так поступить с оппозиционером и блогером Алексеем navalny Навальным. Что приказал уже после заключения его в СИЗО преследовать по каждому микроскопическому поводу со всей строгостью закона. Честно, не тот калибр, не тот масштаб.

С другой стороны…

Вероятно, российского президента – лидера огромной страны! – лично задевает и даже злит, что последние месяцы ему приходится то и дело отвечать на неудобные вопросы о каком-то никому не нужном блогере. Но в целом, я думаю, судьба Алексея Навального я не слишком волнует главу государства. Лишь бы она решалась хотя бы минимально в рамках закона.

Однако помимо Владимира Путина есть целый сонм исполнителей в этом деле. И он действует уже в рамках собственной логики – снизу вверх. В угоду примитивному желанию выслужиться перед вышестоящим начальством. Которое, в свою очередь, хочет выслужиться перед ещё более вышестоящим – вплоть до первого лица.

Отсюда логично выстраивается вся эта цепочка ужасных даже с точки зрения формального права действий – от суда по вызову до приписывания склонности к побегу тому, кто добровольно вернулся из-за границы, чтобы практически со 100%-й вероятностью сесть в тюрьму. Всё это, на сторонний взгляд, как минимум, нелепо.

А как максимум – бьёт как раз по имиджу первого лица. Которое, к слову, может быть даже и не в курсе всех этих деталей. И может быть даже, возмутилось бы, узнай обо всех таких нелепицах. Но, впрочем, не просто не знает, а и знать не хочет.

То есть, тут классический случай, когда короля играет свита. И чем меньше он склонен вникать в её игру, тем хуже – с точки зрения зрителя – она играет. Хотя изнутри этого, быть может, и не видно совсем.

Однако же, если свита играет короля именно так, что его имидж от её игры тает, как снег на солнце, то не потому ли, что именно такие правила игры установил сам король? И не потому ли ещё, что именно он подобрал акторов на этот спектакль?

Впрочем, это вопрос риторический. А вот главный. Когда и как своё слово скажут зрители? И скажут ли вообще?

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