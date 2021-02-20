По Крымскому мосту восстановили движение

20.02.2021, 8:08, Разное

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Утром 20 февраля все ограничения на движение транспорта по Крымскому мосту были сняты, передает телеканал “360”. Машины без каких-либо помех поехали и в Крым, и из Крыма. Ранее дорогу закрывали из-за неблагоприятных погодных условий. Трассу пришлось чистить от большого количества снега. Сейчас осадки убрали, ведется противогололедная обработка полотна.