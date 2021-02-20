Военный самолет разбился в США

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20.02.2021, 6:42, Новости дня
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Учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Т-38 разбился недалеко от аэропорта на территории штата Алабама, двое военных погибли, сообщают местные СМИ.

Телеканал ABC сообщил, что самолет использовался для учебных полетов на авиабазе в соседнем с Алабамой штате Миссисипи. Причина произошедшего пока не установлена, военные намерены провести расследование, передает ТАСС.

Реактивный самолет Т-38 предназначен для полетов в высоких слоях атмосферы.

Информацию подтвердила глава местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристина Торнтон, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Руководитель аэропорта Маршалл Таггарт-младший сообщил телеканалу WSFA, в районе крушения находятся жилые дома, но самолет не врезался в какие-либо конструкции.

Ранее в США упал истребитель F-16 Fighting Falcon.



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