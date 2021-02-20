Все ограничения в работе Крымского моста сняли

20.02.2021, 6:42, Новости дня

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Ограничения для движения легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту, введенные в пятницу из-за непогоды, сняты, сообщили в пресс-службе управления дорог «Тамань».

В ведомстве сообщили, что в данный момент «Крымский мост работает в штатном режиме», передает ТАСС.

«20 февраля в 06.00 мск сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение грузового транспорта возобновлено в 06.30 мск», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. В пятницу из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту было временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта.