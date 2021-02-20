Илон Маск нацелился на уничтожение сотовых вышек

20.02.2021, 6:40, Новости дня

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Похоже, что дела у Илона Маска с реализацией проекта Starlink идут совсем неплохо. На земной орбите все больше появляется спутников связи Space X, а спутниковый Интернет, который в перспективе должен покрывать всю поверхность нашей планеты, уже вышел из фазы бета-тестирования.

Если Маск продолжит в том же духе, когда-нибудь наступит момент, после которого вышки сотовой связи будут выглядеть как анахронизм, считают эксперты.

Space X предлагает Интернет на очень высокой скорости. Его дополнительным преимуществом является относительно невысокая абонплата. По крайней мере, она выглядит такой в западных странах. Пока еще дороговато оборудование для приема и отправки сигнала, но с ростом абонентской базы оно может подешеветь.