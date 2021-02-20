 

Илон Маск нацелился на уничтожение сотовых вышек

20.02.2021, 6:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Похоже, что дела у Илона Маска с реализацией проекта Starlink идут совсем неплохо. На земной орбите все больше появляется спутников связи Space X, а спутниковый Интернет, который в перспективе должен покрывать всю поверхность нашей планеты, уже вышел из фазы бета-тестирования.

Если Маск продолжит в том же духе, когда-нибудь наступит момент, после которого вышки сотовой связи будут выглядеть как анахронизм, считают эксперты.

Space X предлагает Интернет на очень высокой скорости. Его дополнительным преимуществом является относительно невысокая абонплата. По крайней мере, она выглядит такой в западных странах. Пока еще дороговато оборудование для приема и отправки сигнала, но с ростом абонентской базы оно может подешеветь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / «Встретят сокрушительный ответ» — Иран предостерёг США от нападений

07.07 / В Китае зафиксировали случай инфицирования лихорадкой денге

05.02 / Путин наградил орденами Мужества погибших в Красноярске пожарных

10.01 / Лукашенко заявил, что у него много противников и нет друзей, кроме Путина

28.07 / Пхеньян и Сеул торжественно отметили 67-ю годовщину завершения войны

24.07 / VOAэкспресс 23 июля 2020

06.11 / Введение “черных” зон в Кабмине не обсуждалось – Степанов

13.11 / Мишустин распределил обязанности вице-премьеров

18.01 / Мнение: В США такого как Навальный осудили бы на 100 лет

24.06 / Адвокат оскорбившего Путина Габуния заявил о невозможности привлечь журналиста к ответу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска