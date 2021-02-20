Только 20% людей относительно комфортно чувствуют себя в холоде

20.02.2021, 6:40, Новости дня

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Ученые из Каролинского университета (Швеция) решили проверить, как много людей на Земле обладают более-менее морозостойким организмом. Как оказалось, только каждый пятый может относительно комфортно переносить зимние холода.

При этом исследования доказали, что способность легко переносить холод является не преимуществом, а, скорее, недостатком организма. Дело в том, что в мышечных тканях людей, которые практически никогда не мерзнут, просто наблюдается недостаток белка α-актинин-3 .

Не исключено, что то просто мутация на генном уровне, которая выработалась в результате проживания многих поколений предков в холодных широтах. Зато у «морозоустойчивых» людей много красных волокон, которые вовсе «не утомляются» при низкой температуре.