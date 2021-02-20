Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи возобновили

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20.02.2021, 5:48, Новости дня
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Движение по Крымскому мосту возобновлено для легковых автомобилей в направлении города Керчь после временного закрытия из-за обильного снегопада, сообщили в региональном управлении МЧС России.

В МЧС сообщили, что в данный момент «обстановка стабилизируется», это связано с тем, что «разрешен проезд по Крымскому мосту легкового автотранспорта, который движется в направлении города Керчь», передает ТАСС.

«Водителей грузового автотранспорта и вахтовых автобусов, которые направляются далее на территорию Крыма, мы убедили разместиться в гостиницах города Тамани. Часть автолюбителей отправили в город Краснодар», – добавили в ведомстве.

Всего МЧС организовало десять пунктов обогрева для людей, оказавшихся в автомобилях в районе моста. Они продолжат работать еще в ближайшие сутки.

Также дополнительно выделено шесть единиц спецтехники для помощи машинам, попавшим в снежные заносы.

Напомним, в Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. В пятницу из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту было временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта.



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