Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи возобновили
20.02.2021, 5:48,
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Движение по Крымскому мосту возобновлено для легковых автомобилей в направлении города Керчь после временного закрытия из-за обильного снегопада, сообщили в региональном управлении МЧС России.
В МЧС сообщили, что в данный момент «обстановка стабилизируется», это связано с тем, что «разрешен проезд по Крымскому мосту легкового автотранспорта, который движется в направлении города Керчь», передает ТАСС.
«Водителей грузового автотранспорта и вахтовых автобусов, которые направляются далее на территорию Крыма, мы убедили разместиться в гостиницах города Тамани. Часть автолюбителей отправили в город Краснодар», – добавили в ведомстве.
Всего МЧС организовало десять пунктов обогрева для людей, оказавшихся в автомобилях в районе моста. Они продолжат работать еще в ближайшие сутки.
Также дополнительно выделено шесть единиц спецтехники для помощи машинам, попавшим в снежные заносы.
Напомним, в Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. В пятницу из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту было временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта.
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