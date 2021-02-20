 

США допустили санкции по «Северному потоку – 2» против судна «Фортуна»

20.02.2021, 5:48, Новости дня
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Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа, сообщил старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (от штата Техас).

В заявлении Маккола говорится, что «в требуемом Конгрессом докладе по организациям, которые участвуют в подпадающей под санкции деятельности, связанной с враждебным российским [проектом] трубопровода «Северный поток – 2», администрация Байдена объявила только о внесении двух пунктов в список (для возможного введения санкций)», передает ТАСС.

По его словам, это судно «Фортуна» и его владелец «КВТ-Рус», «против которых уже были введены санкции предыдущей администрацией в соответствии с другим законом».

Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2».

Президент РФ Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что вопрос о статусе «Северного потока – 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон.



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