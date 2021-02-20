Стала известна площадь обрушения на Норильской обогатительной фабрике

20.02.2021, 5:48, Новости дня

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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло на площади 1 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В МЧС сообщили, что произошло обрушение «на общей площади порядка 1 000 кв. м», работы на месте ЧП проводятся в трехсменном режиме, регулярно объявляется минута тишины, передает ТАСС.

Всего привлечено 195 человек и 57 единиц техники, из них от МЧС 107 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение.

На момент обрушения в цехе находились восемь человек. Следственный комитет уточнил данные по пострадавшим: четырех извлекли из-под завалов, один из них позже умер в больнице, двое выбрались сами. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще двух человек продолжают искать.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).