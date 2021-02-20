 

Стала известна площадь обрушения на Норильской обогатительной фабрике

20.02.2021, 5:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло на площади 1 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В МЧС сообщили, что произошло обрушение «на общей площади порядка 1 000 кв. м», работы на месте ЧП проводятся в трехсменном режиме, регулярно объявляется минута тишины, передает ТАСС.

Всего привлечено 195 человек и 57 единиц техники, из них от МЧС 107 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение.

На момент обрушения в цехе находились восемь человек. Следственный комитет уточнил данные по пострадавшим: четырех извлекли из-под завалов, один из них позже умер в больнице, двое выбрались сами. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще двух человек продолжают искать.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Иран заявил о передаче Украине отчета о крушении самолета МАУ

11.08 / Военные и полиция Боливии приступили к защите ключевых объектов в стране

14.08 / МВД Белоруссии обещало проверить случаи насилия в отношении журналистов

01.11 / В Москве за сутки умерли 52 пациентов с коронавирусом

30.11 / Организована проверка видеообращение приморских медиков об отсутствии доплат

26.07 / Папа римский приветствовал соглашение о перемирии на Донбассе

06.12 / В одесской больнице, где лечат больных COVID-19, тела умерших лежали в холле, пока пациенты не пожаловались в Минздрав

26.06 / Япония пожаловалась на российскую геологоразведку около Курил

27.12 / Международная федерация хоккея задумалась о переносе ЧМ-2021 из Минска

10.11 / Новогодние каникулы из-за отмены праздничных мероприятий предложили сократить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска