В Словении представили проект водородного самолета

20.02.2021, 5:46, Новости дня

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О завершении проектирования нового пассажирского самолета, который будет работать на водородном топливе, сообщили представители словенской компании Pipistrel. Воздушное судно получило название Miniliner.

Кроме ученых из Словении в разработки принимали участие специалисты из Миланского политехнического университета и их коллеги из аналогичного Делфтского вуза.

Появление прототипа пассажирского самолета докажет, что использование в авиации водородного топлива является не только эффективным, но и безопасным решением, утверждают эксперты отрасли. Однако, до окончания работ над действующей моделью еще далеко, напоминают они, отмечая, что водород все-таки является топливом не такого уж далекого будущего.