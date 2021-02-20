Японцы создали лекарство от старости

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20.02.2021, 5:46, Новости дня
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В Токийском университете сообщили о новой революционной разработке. Речь идет о специальном медикаменте, который помогает не только останавливать процессы старения в организме, но и приводит к общему омоложению.

Как пояснили японские ученые, данное лекарство еще нуждается в доработке и тщательных длительных процедурах проверки. В конце концов, никто не отменял и цепи из нескольких циклов испытаний.

Но самое главное, что ученые уверены: такое лекарство – вовсе не выдумка фантастов. Оно уже практически создано и наверняка начнет широко применяться лет через пять или шесть. Напомним, что поиски в данном направлении ведутся уже более чем полстолетия. В основном, созданный медикамент воздействует на клеточном уровне, устраняя различные воспалительные процессы, которые появляются с возрастом.



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