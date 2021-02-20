 

Мнение: На Украине ввели санкции против Медведчука

20.02.2021, 5:44, Разное
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На Украине ввели санкции против Медведчука, его жены (на которую была записана часть имущества) и еще ряда лиц с ним связанных, а так наложен арест на их имущество.
Вполне очевидно, что это является как продолжением американских санкций против лиц которые подыгрывали линии Трампа с делом "Бурисмы" (ранее уже писал, что этим лицам теперь кранты в рамках зачистки хвостов), так и борьбой с одним из лидеров ОПЗЖ, которая в январе стала самой популярной партией на Украине, обойдя "Слугу народа". Последней каплей, по всей видимости, стал вчерашний слив компромата на Зеленского, который давал концерты в Горловке для людей Безлера.
Разумется, будет проигнорирована абсурдность ввода санкций против собственных граждан, так и их очевидная политеческая мотивированность. Стесняться некого. Народ превращен в атомизированный субстрат, несогласных забьют нацисты, бумажкой "правового государства" давно подтерлись, а США не осудят, а лишь одобрят. Шансов на 2-й срок у Зеленского и "Слуги народа" все равно нет, надо досидеть хотя бы этот. Поэтому действия в таком ключе будут продолжаться. под нытье про "право", "законность" и "мировое сообщество должно осудить". Имущество Медведчука будет арестовано и раздеребанено.  Жалко ли Медевдечука? Совсем не жалко. Попытка играть с фашистами на их поле изначально была порочной. Как и ставка на эту игру.

Источник: Colonel Cassad



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