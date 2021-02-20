Один человек погиб после обрушения на фабрике в Норильске

20.02.2021, 4:54, Новости дня

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После масштабного обрушения в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике погиб один человек, сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Представитель СК сообщил, что «нашли тело одного погибшего», передает ТАСС.

До этого первый замначальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Вадим Сизых сообщил, что «четверых извлекли из-под завалов, состояние средней степени тяжести».

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), передает РИА «Новости».

Прокурор города Владимир Большунов также заявил, что прокуратура организовала проверку по нарушению правил промышленной безопасности на фабрике.

Ранее сообщалось, что на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, пострадали по меньшей мере четыре человека, под завалами могут быть еще люди.