 

Пострадавшая от обрушения фабрика в Норильске продолжила работу в ограниченном режиме

20.02.2021, 4:54, Новости дня
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Норильская обогатительная фабрика, где в ночь на субботу произошло обрушение и ведется поиск двух человек под завалами, продолжает работу с ограничениями, необходимыми для проведения спасательной операции, сообщили в пресс-службе Заполярного филиала «Норникеля».

В пресс-службе сообщили, что «Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ», передает ТАСС.

По данным компании, произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций, ремонт вел ООО «Норильскникельремонт».

Всего на момент обрушения в цехе находились восемь человек. Следственный комитет сказал данные по пострадавшим: четырех извлекли из-под завалов, один из них позже умер в больнице, двое выбрались сами. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще двух человек продолжают искать, передает РИА «Новости».

Губернатор Красноярского края Александр Усс взял на личный контроль ситуацию с обрушением на фабрике, сообщил его пресс-секретарь Сергей Зыблев.

«Александр Усс поручил докладывать ему о ходе спасательной операции. Также по поручению губернатора к ликвидации аварии подключились силы и средства аварийно-спасательного отряда ГО и ЧС Таймырского муниципального района», – сообщил он.

Первый замначальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Вадим Сизых заявил, что на месте ЧП работают 181 человек и 65 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).



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