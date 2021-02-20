Израильтяне разработали универсальный пакет «искусственного тракториста»

20.02.2021, 4:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Уволить тракториста и «посадить» на его место специальную роботизированную систему предлагают инженеры из израильской компании Blue White Robotics.

В частности, они утверждают, что их комплект оборудования может превратить любой трактор в беспилотный аппарат, который будет выполнять свою работу без участия человека.

При этом теперь не нужно, чтобы поля, на которые будет запущен такой транспорт, отличались однообразием посевов и были абсолютно ровными. Беспилотная система четко распознает все препятствия, а также не поведет трактор вспахивать землю там, где только что взошли посевы. Также эту систему можно использовать в коммунальной сфере, где также будет гарантирована безопасность и эффективная работа.