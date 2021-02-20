Мнение: Приметы обвала

20.02.2021, 4:46, Разное

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Волей-неволей подмечаю последнее время какие-то все более явные приметы подползающего кризиса. То есть – не надо читать какие-то мудреные экономические сводки, данные фондового рынка, не надо даже проводить опросы сограждан – уличные или групповые. Достаточно просто выйти и малость пройтись по улице – по моему спальному району Москвы.

Я уже писал про “промоины” в торговых рядах. “Ряды” – это привычные еще с советских времен в районах новостроек одноэтажные и однотипные торговые помещения, в которых располагаются все торговые и бытовые точки для местных жителей из многоэтажек, живущих в “шаговой доступности”. Такой своего рода аналог “торговых центров”, только при коммунистах их как бы вытягивали в длину, в то время как традиционный ТЦ – наоборот, это пузатая многоэтажка, да еще и с подземными этажами.

Но и в “торговых рядах” для совка есть своя прелесть, хотя, конечно, они страдают безликостью еще больше, чем даже ТЦ. Так вот – все больше помещений в таких рядах моей “шаговой доступности”пустуют. Два, что ли, года назад писал уже здесь о том, что от нас съехала парикмахерская, а ее место никто не занял, помещение заколочено. Смешно сказать – но в него так никто и не въехал.

Был ВкусВилл напротив – тоже закрылся. Теперь на той довольно большой площади, которую он занимал, ютятся три маленьких продуктовых лавчонки, у всех разные хозяева – овощная, булки-бакалея-колбасы, молочка. Но занимают они мало, площади им явно слишком много. Через стенку было еще помещение, там пытался сначала утвердиться ремонт часов – съехал, потом какая-то продажа мелких электротоваров – съехала, уже полтора месяца стоит пустая.

Еще хуже – через 50 м стоит огромное пустое помещение, которое полгода назад занимал целый “Магнит”! Еще раньше, в начале “10-х”, там был отличный мебельный, продуктовый, потом, уже после Крыма, там утвердился хабалистый “Магнит” (который смотрелся как урка в ряду интеллигентных старушек с укропом) – осенью прошлого года и Магнит оттуда неожиданно “сократился”… и с тех пор хозяева не могут это место никому впарить! Отличное место для магазина в окружении сплошных многоэтажек, далеко от метро – нет желающих. С горя, как можно понять, владельцы впустили туда какую-то “меховую ярмарку” в начале зимы – но те даже не делали вид, что собираются осесть надолго; месяц повпаривали какие-то облезлые шубы и шапки – и сгинули.

Вообще – странно. Давно не помню такого запустения. Раньше была заметна другая тенденция: по нашим “спальным” рядам повсеместно вытеснялись всякие самопальные, принадлежащие каким-нибудь одиночным хозяевам магазинчики или “точки услуг” типа служб быта или парикмахерских – и на их места торжественно впирались сетевые магазины (на моей улице так возникло две “Биллы” на расстоянии 200 м друг от друга, а на соседней – на таком же расстоянии два магазина “Дикси”).

Меня это бесило и удручало – однотипные сетевики, лишенные индивидуальности, иных чувств и не вызывают. Но сейчас, как видим, и эта тенденция “сломалась” – наоборот, пошел какой-то “отлив”: вокруг меня за год закрылись “Мяснов”, “ВкусВилл”, “Магнит”… То есть и сети как-то вдруг стали подбирать щупальца.

А ведь это – Москва! Как ни крути – самый богатый город России, в котором у жителей – самые высокие зарплаты, и даже минимальная (!) московская пенсия больше средней (!!) российской на 5 тысяч. И если уж даже здесь торговые точки гибнут, а новые не открываются – значит, с платежеспособным спросом определенно что-то не то.

Хорошая, словом, картинка в год выборов в ГосДуму.