Мнение: Письмо: “Звал замуж”

20.02.2021, 4:20, Разное

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По тому же принципу.

winters_juice

Большое спасибо за возможность написать в evolutiolab. Как понять степень адекватности своей реакции? Что является поводом вычеркнуть и заблокировать человека?

Истории А много лет. Когда то он любил меня, наверное сильно. На 8 лет старше, куражный, секс и экстрим, как образ жизни. Звал замуж, предложение сделал романтичное, в его духе. Только я никого не любила и вообще фрустрирована, наверно. У меня вообще все по жизни эмоционально ровно в отношениях, никогда не было такого, чтобы влюбилась, страдала или испытывала хоть какие-то сильные эмоции. Хотя было разное.

С А расставались, потом опять сошлись через пару лет, я думала он изменился. Классно прокачал работу, говорил, что созрел и хочет детей, вот только видно же о чем на самом деле мысли и стремления у человека. А мне 30 и нужно уже думать о ребенке. Я познакомилась на тиндере с М. Через время сказала А, что любви больше нет, нужно расстаться. Думаю ему со мной было неплохо, но и любви давно уже той не было. Удивился, стал собирать свои вещи, которые были на моей квартире ( второй раз я отказалась к нему съезжать, не хотелось, и квартиру я свою очень любила). А забрал свои вещи, заодно и все подарки, я про себя подумала, ну и дно, но ничего не сказала, мерзко.

М. живет и работает в другом городе, уже через месяц он жил тут, нг встречал с моей компанией близких, через два предложил, что хорошо обустроит мою съемную и будем жить вместе, если согласна. У М. ОЗ намного выше, хотя я и не бездельница. Наверно он меня любит, познакомил с семьей, друзьями, планирует совместные отпуска, шутит, что я должна за него выйти раньше, чем мой младший брат женится, летом расписываются с невестой. Хочет детей, как будто даже от меня. Я отвечаю, что шутки дурацкие, но чувствую, что ответ так себе. М. говорит, что может это не шутка. Не понимаю как правильно на это отвечать.

А иногда присылает фото с работы, уехал на сезон, пишет, а сейчас как будто провоцирует. Сначала звал к себе и писал, что скучает, потом просто рассказывал, как там у него здорово и мне нужно просто приехать кататься.

Теперь может прислать фотку с девушкой, где она в снаряге, которую дарил мне, типо четко? Я ответила, что обработка не очень, хотя вообще отвечать не хочется. Он ответил, ну телефонная же. У знакомых спрашивал, есть ли у меня кто. Последний раз написал, что диалог с тобой последние полгода одна радость, как и секс, хорошо, что расстались. Ответила хорошо.

И я не понимаю это повод заблокировать или нет? Провокация такая, низкая что ли, неприятно конечно, я вроде плохого ничего человеку не сделала и не сказала, если блокнуть, кажется как раз показать, что он задел сильно и мне больно. А мне скорее противно. Как себя вести красиво?