 

Мнение: Стабильность – враг кредитной экономики

20.02.2021, 3:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

И вот такое простейшее соображение, которое я часто высказываю во всяких интервью – всякий раз с удивлением замечая, что оно звучит для незамутненных репортеров чуть ли не как откровение. По поводу пресловутой “стабильности” – этого фетиша, на который будто бы только и молится целыми днями наш “голубиный народ”.

Поскольку я в свое время провел больше полутысячи фокус-групп на десятках предприятий страны с тамошними рабочими, мастерами и прочим персоналом до начальников цехов включительно, я еще тогда, безо всяких сводок Росстата обнаружил, что почти все наши трудящиеся закредитованы, что называется, “по самое не могу”, в чем не стыдятся признаваться. Более того – люди давно взяли привычку рассматривать кредиты как своего рода “прибавку к зарплате”, а многие честно признаются, что без кредитов уже вообще не представляют, как будут перебиваться и просто дотягивать от зарплаты до зарплаты.

Словом, уже лет 10-15, как у нас в стране утвердилась вполне себе кредитная, “как у больших”, экономика – основанная, как писали еще в советских учебниках политэкономии, “на полном закабалении трудящихся кредитной петлей” (советские студенты, кстати, читали такие фразы как полную тарабарщину, просто не понимая, о чем вообще речь и не веря, естественно, ни одному слову). Но с кредитной экономикой есть нюанс: она по самому своему существу вообще не предполагает никакой “стабильности” – она предполагает только рост!

И это прост: ведь если ты живешь, постоянно перехватывая кредиты, плюс еще и ипотека – это означает, что отдавать тебе всегда нужно больше, чем ты брал, ведь на кредиты капают проценты. А это значит, что вожделенная “стабильность” нашим трудящимся, как бы они ее ни любили, просто НЕ ПОДХОДИТ: если их доходы будут оставаться на одном уровне (или на уровне инфляции) – они не смогут выплачивать проценты и просто вылетят довольно быстро в трубу, так как проценты по кредитам в России всегда намного выше инфляции!

То есть работающим в России не нужна стабильность – их может устроить только рост. Только рост зарплаты, рост доходов. И это – вот в чем парадокс! – не потребность развития; это потребность ВЫЖИВАНИЯ. Расти – только чтобы выжить.

Как же может выживать население РФ, “жаждущее стабильности” (которую ему гарантируют Единая Россия и лично Путин) – если доходы этого самого населения последние 6 лет подряд не то что не остаются стабильными, а даже падают?! И это – в условиях общей чрезвычайной закредитованности…

С одной стороны – просто чудеса. С другой – отсюда и ясно, почему магазины закрываются.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Курьерный метод добычи

25.06 / Стартовали съемки четвертого сезона сериала “Гранд”: новые герои и любовный треугольник

31.10 / Павел Дуров заявил о запуске собственного агрегатора такси «Телега»

26.01 / Главное — не дать полицейскому слиться

07.08 / Ученые: Головокружение при вставании может быть признаком будущей деменции

12.09 / Мнение: Наше время любую трагедию способно превратить в фарс

20.07 / Мнение: В защиту обочинщиков

01.12 / Чертовщина в доме Пэт Ридинг и демоны, убившие ее

24.11 / Мнение: Испытательный сброс ядерной бомбы с F-35

17.09 / Над Беринговым морем перехватили два бомбардировщика США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска