Мнение: Стабильность – враг кредитной экономики

20.02.2021, 3:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

И вот такое простейшее соображение, которое я часто высказываю во всяких интервью – всякий раз с удивлением замечая, что оно звучит для незамутненных репортеров чуть ли не как откровение. По поводу пресловутой “стабильности” – этого фетиша, на который будто бы только и молится целыми днями наш “голубиный народ”.

Поскольку я в свое время провел больше полутысячи фокус-групп на десятках предприятий страны с тамошними рабочими, мастерами и прочим персоналом до начальников цехов включительно, я еще тогда, безо всяких сводок Росстата обнаружил, что почти все наши трудящиеся закредитованы, что называется, “по самое не могу”, в чем не стыдятся признаваться. Более того – люди давно взяли привычку рассматривать кредиты как своего рода “прибавку к зарплате”, а многие честно признаются, что без кредитов уже вообще не представляют, как будут перебиваться и просто дотягивать от зарплаты до зарплаты.

Словом, уже лет 10-15, как у нас в стране утвердилась вполне себе кредитная, “как у больших”, экономика – основанная, как писали еще в советских учебниках политэкономии, “на полном закабалении трудящихся кредитной петлей” (советские студенты, кстати, читали такие фразы как полную тарабарщину, просто не понимая, о чем вообще речь и не веря, естественно, ни одному слову). Но с кредитной экономикой есть нюанс: она по самому своему существу вообще не предполагает никакой “стабильности” – она предполагает только рост!

И это прост: ведь если ты живешь, постоянно перехватывая кредиты, плюс еще и ипотека – это означает, что отдавать тебе всегда нужно больше, чем ты брал, ведь на кредиты капают проценты. А это значит, что вожделенная “стабильность” нашим трудящимся, как бы они ее ни любили, просто НЕ ПОДХОДИТ: если их доходы будут оставаться на одном уровне (или на уровне инфляции) – они не смогут выплачивать проценты и просто вылетят довольно быстро в трубу, так как проценты по кредитам в России всегда намного выше инфляции!

То есть работающим в России не нужна стабильность – их может устроить только рост. Только рост зарплаты, рост доходов. И это – вот в чем парадокс! – не потребность развития; это потребность ВЫЖИВАНИЯ. Расти – только чтобы выжить.

Как же может выживать население РФ, “жаждущее стабильности” (которую ему гарантируют Единая Россия и лично Путин) – если доходы этого самого населения последние 6 лет подряд не то что не остаются стабильными, а даже падают?! И это – в условиях общей чрезвычайной закредитованности…

С одной стороны – просто чудеса. С другой – отсюда и ясно, почему магазины закрываются.