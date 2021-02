Мнение: О влиянии «Газпрома» на каждого из нас

20.02.2021, 3:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Наверняка вы все помните этот парадокс. Согласно отчётности, чистый убыток «Газпрома», относящийся к его акционерам, за первые девять месяцев 2020 года составил более 218 млрд руб., при этом

суммарные выплаты членам правления российского газового монополиста увеличились на 33%, превысив 1 млрд руб. В среднем, каждый из этих 14-ти счастливцев каждый час получал по запредельной для 90% россиян зарплате в размере 80 тыс. руб.: лишь один из десяти получает столько же или больше в месяц.

Конечно же, они это заслужили. И вообще, надо более лучше работать.

Но есть подвох.

Нет, он совсем не в том, что для среднестатистического россиянина шансов пробиться даже не в правление «Газпрома», а хотя бы в его стеклобетонный офис на улице Намёткина в Москве – ноль целых, хрен десятых. Тут хотя бы есть своя извращённая справедливость.

Но вот в чём её нет в принципе. Выплаты правлению в таких компаниях, как «#Газпром» – это лишь верхушка айсберга. Дальше свои бонусы и премии получают все те, кто находятся ниже в пищевой цепи иерархии. Главы департаментов, руководители управлений, начальники отделов, важные специалисты – всем достанется по рангу и чину. А в итоге…

По данным Росстата, в декабре средняя начисленная заработная плата составляла 69 278 руб (сюда входят бонусы и премии). По сравнению с декабрём прошлого года рост составил 9.7% гг. против 4.6% гг. в ноябре. В реальном выражении зарплата выросла на 4.6% гг vs 0.2% гг месяцем ранее.

По итогам года средняя зарплата в России составила 51 083 руб. (или 705 долл.). Её рост к 2019 году составил 6,0% в номинальном выражении и 2,5% в реальном. Хорошо, да?

Но тут нужно понимать, что вот этот «рост» Росстата – чисто бумажный. Как говорится, если зарплату Абрамовича сложить с зарплатой Иванова, то каждый из них в среднем олигарх. А в реальности – совершенно ясно who is who.

Иными словами, высокие бонусы топов «Газпрома» и других крупнейших компаний могут реально сказаться на зарплатной статистике по России. Что, в общем, уже и происходит.

Но ведь на основании этих цифр #государство принимает решения, напрямую связанные с благосостоянием. И его чиновники, заглядывая в зарплатную статистику, искажённую бонусами «Газпрома» сотоварищи, приходят к выводу, что податное население слишком заелось. Ибо получает 50К рублей в среднем. А то, что половина россиян зарабатывают даже меньше 35 тыс. руб. в месяц, едва ли кого-то всерьёз волнует.

Вот так «Газпром» сокращает экономический рост в России. И вообще становится обузой с точки зрения теорий об эффективной экономике. Но…

Россияне, русичи, вы точно топите за весь этот зарплатный беспредел? Не боитесь в итоге остаться без #пенсии?

Или надежда ещё есть?

—