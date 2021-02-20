Мнение: Вопрос о власти

20.02.2021, 3:20, Разное

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В США внесён законопроект, предоставляющий гражданство незаконным мигрантам. Он регламентирует упрощенный порядок его получения.

Логика демпартии очевидна: люмпены и маргиналы составляют значительную часть их ядерного электората. Массовая «раздача паспортов» увеличит его численность по разным оценкам примерно на 10 млн человек, что позволит Демпартии практически гарантировать свою монополию на федеральную власть в будущем.

Можно будет законно и легально побеждать без сложностей с «аномальными» голосами в «фиолетовых» штатах. Демократия, как известно, это власть демократов. И двух мнений здесь быть не может.

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