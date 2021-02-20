 

США пообещали Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

20.02.2021, 3:06, Новости дня
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Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в противостоянии с Россией, сообщили в американском военном ведомстве.

Остин заверил Тарана, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Пентагон «продолжит выстраивать потенциал украинских сил для более эффективной защиты против «российской агрессии», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Тем не менее, Остин указал на необходимость проведения реформ в оборонном секторе Украины. В свою очередь Таран поблагодарил Вашингтон за поддержку и «подчеркнул приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО».

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.



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