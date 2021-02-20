 

США пообещали бороться с поставками оружия в Иран

20.02.2021, 3:06, Новости дня
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Соединенные Штаты продолжат добиваться прекращения поставок оружия третьими странами Ирану независимо от санкционной политики ООН, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

«Независимо от санкционной архитектуры ООН мы продолжим использовать свое законодательство для того, чтобы другие страны не поставляли вооружения Ирану. В этом плане наша позиция не изменилась», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

По его словам, США «устраняют такие ненужные препятствия для дипломатии», как «ограничения на поездки внутри страны для представителей Ирана в ООН». 

Прайс подчеркнул, что принятые меры «усиливают способность Вашингтона взаимодействовать» с Советом Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана.

Ранее Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

Вашингтон также выражал надежду на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, несмотря на серьезные разногласия, которые могут существовать у американской стороны с Москвой и Пекином по другим вопросам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что санкционное давление мешало реализации СВПД, поэтому решение Вашингтона не настаивать на санкциях против Ирана – хорошее дело.



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