 

Мнение: Кто оплачивает документальный фильм “Голод”

20.02.2021, 3:02, Разное
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Кто оплачивает документальный фильм "Голод".

Многие наверняка читали, что "Эхо Москвы" работает над документальным фильмом "Голод". Авторы – Александр Архангельский и Максим Курников – запустили сбор народных средств на фильм на платформе краудфандинга.
Как объяснили авторы, деньги им нужны на поездки по стране, а так же на командировки в США и Великобританию — для работы в архивах этих стран и записи интервью с зарубежными специалистами. Авторам горько, что за долгие годы мы не сказали слова благодарности американской помощи голодающим Поволжья, исключительно «благодаря которой» наша страна не скатилась в ад в 20-х годах прошлого века из-за «кровавых большевиков». Это проект преподносится, как «народный», а идея фильма, якобы, давно вынашивалась авторами.

Мои коллеги решили взяться за страшную, тяжелую тему отечественного голодомора, голода в Поволжье, тему известную, но тем не менее не слишком хорошо изученную, как ни парадоксально это звучит, особенно вот в таком формате, формате документального фильма. Всегда, когда ты поддерживаешь какой-то проект, лично для меня важно знать, кто за ним стоит, кто его будет делать. Александр Плющев в поддержку проекта «Голод»

Кто девушку обедает…

Нам тоже было интересно, кто стоит за этим проектом. И вот такой «нежданчик» для авторов фильма «Голод» мы обнаружили в Государственном архиве кинофотодокументов. Кто же мог предположить, что мы поедем в Красногорск за хроникой для фильма «Победить Голод», а работники архива за два месяца так и не уберут с полок просмотренные материалы…
Небольшое пояснение к фотографии. Работа в Государственном архиве кинофотодокументов строится по определённому принципу. Сначала просматривается онлайн-каталог, по описанию отбираются учётные номера хроники. Потом в архив отправляется заявка и гарантийное письмо, где указываются эти самые учетные номера, точное название фильма, в котором будет использована хроника, и юридическое (или физическое) лицо, гарантирующее оплату услуг архива – со всеми реквизитами. Составляется договор, назначается дата приезда. Работники архива подбирают бобины и складывают их на стеллажах, подписав вот таким незамысловатым образом – заказчик, название фильма, дата. В связи с этим, нам тоже очень интересно, кто на самом деле стоит за проектом «Голод» от «Эха Москвы», на съёмки которого авторы собирали народные средства.

Олег Ракшин, киностудия "Самарафильм"

https://samarafilm.ru/2021/02/19/dokumentalnyj-film-golod/ – цинк

Ничего нового тут конечно нет. США на Украине подобные изыскания спонсировали еще с начала 90х годов, ибо чтобы появилось поколение празднующее голодомор, его необходимо вырастить на соответствующих школьных программах и фильмах. Ну и с уважением к благословенной Америке конечно же.

Источник: Colonel Cassad



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