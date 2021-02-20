В Москве пройдет голосование по установке памятника на Лубянке

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20.02.2021, 2:18, Разное
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Выбор будет между Дзержинским и Невским.

Общественная палата Москвы проведет голосование среди жителей города по установке памятника на Лубянской площади. Об этом РИА «Новости» сообщил главный редактор «Эхо Москвы» и заместитель председателя палаты Алексей Венедиктов.

Голосование начнется 25 февраля, оно пройдет на портале «Активный гражданин» и на сайтах СМИ. Москвичи смогут выбрать, кому поставить памятник — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому.

«Это очень важный и чувствительный вопрос, необходимо учитывать мнение горожан», — заявил Венедиктов.

Общественная палата Москвы отклонила варианты установить фонтан на Лубянской площади или оставить ее в нынешнем виде, отмечает «Эхо Москвы».

Памятник Дзержинскому находился на Лубянской площади с 1958 года по 1991 год. После его переместили в парк «Музеон» на Крымском Валу.

Источник: Новая газета



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