 

Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса

20.02.2021, 2:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус.

По его словам, грипп – это то, что еще потрясет Землю. Доктор отметил, что все вирусологи и специалисты ожидают появления мутаций, птичьего и свиного гриппа. Он подчеркнул, что в данном случае смертность будет в разы выше, чем от коронавируса, передает РИА «Новости».

Специалист также заявил, что во время пандемии коронавируса грипп не пропал. Он добавил, что иногда пациент может заразиться сразу двумя болезнями.

Помимо этого, врач рассказал, что смертность от гриппа обычно в разы больше, чем принято считать.

Ранее Мясников заявлял, что вакцинация и создание новых препаратов для профилактики COVID-19 способны прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя этой болезни. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Горбачев рассказал, что поможет сохранить стабильность в мире

11.02 / США упрекнули Венгрию в снижении плюрализма

03.08 / Названы отрасли с самыми высокими в РФ зарплатами

22.10 / Делом бывшего замглавы Росгвардии занялась контрразведка ФСБ

27.06 / У 17 сотрудников аппарата президента Кыргызстана подтвержден Covid-19

29.06 / ЕС продлил санкции против России

08.10 / Нобелевский лауреат по химии отреагировала на присуждение премии

18.02 / Иностранные ученые разработали пластырь, контролирующий давление

02.07 / Страны G20 заинтересовались российским опытом дистанционного образования

27.08 / Пандемия показала, в каком кризисе пребывает система домов престарелых в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска