В Мьянме заблокировали «Википедию» на всех языках

20.02.2021, 2:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мьянма заблокировала доступ к интернет-энциклопедии «Википедия» на всех языках, сообщила организация NetBlocks.

В Twitter-аккаунте организации отмечается, что данное решение было принято в рамках интернет-цензуры, установленной военный хунтой после прихода к власти в результате переворота.

Также сервис сообщает, что в Мьянме уже почти неделю практически полностью отключен интернет. Так, по информации NetBlocks, доступ в интернет в стране упал до 13 процентов от обычного уровня.

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.

Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. Также они объявили о создании нового органа власти. США призвали военных Мьянмы освободить всех задержанных чиновников.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России.