 

За угрозы и нападение на пограничников задержаны двое жителей Закарпатья

20.02.2021, 2:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Закарпатской области правоохранители задержали двух местных жителей, которые 11 февраля с угрозами напали на пограничников. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

11 февраля в частный дом, который арендуют инспекторы пограничной службы отделения “Горонглаб” Мукачевского пограничного отряда, ворвались неизвестные. По словам пограничников, нападавшие угрожали физической расправой и применили против военнослужащих газовый баллончик, заявив: “Или вы с нами, или получите проблемы”. В ведомстве тогда предположили, что нападавшие имеют отношение к контрабанде сигарет и мстят за вмешательство в их деятельность.

По данным расследования сотрудников подразделений собственной безопасности Госпогранслужбы и полиции Закарпатья, участниками нападения на пограничников были 31- и 32-летний местные жители. Один из них караулил у входа, другой вошел внутрь и напал на военнослужащего, нанеся ему телесные повреждения.

18 февраля следователи Береговского отдела полиции сообщили одному из подозреваемых, жителю села Горонглаб, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Решается вопрос о сообщении его товарищу о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Правоохранители также опубликовали видео процесса задержания. На нем несколько сотрудников полиции особого назначения в экипировке перелезают через забор дома, взламывают дверь и кладут на пол подозреваемого, сковав ему руки за спиной наручниками.

ВИДЕО

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Промышленность заплатит 5 млрд грн за повышение тарифа на передачу электроэнергии – президент “Укрметаллургпрома”

24.06 / Госдепартамент представил ежегодный доклад по терроризму

25.11 / Разруха в Сирии не даёт покончить с войной, и санкциями делу не поможешь

07.08 / В Крыму ответили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

12.09 / Британский боксер госпитализирован после боя с Чудиновым

05.02 / Бабкина прооперировали в Австрии

24.07 / Итальянский сенатор создал партию, агитирующую за выход из ЕС

15.07 / Белоруссия отменила карантин для въезжающих из России

05.12 / США призвали Германию и ЕС к мораторию на строительство «Северного потока – 2»

26.07 / Путин: В состав ВМФ РФ в этом году будут приняты 40 новых кораблей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска