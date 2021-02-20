Ломка гендерных стереотипов: женщины лучше терпят боль, если ее причиняют мужчины

20.02.2021, 1:48, Разное

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Стереотипный стоицизм

То, как мы ощущаем боль и реагируем на нее, зависит не только от физиологии, но и от социально-психологических обстоятельств. Авторы нового исследования указывают, что в западном обществе существует стереотип, что мужчина должен стоически переносить боль. Особенно стойким он должен быть в присутствии женщин. Некоторые исследования поддерживают такие ожидания: в них мужчины были способны дольше переносить боль, если ее причиняли женщины.

Следуя тому же стереотипу о стандартных гендерных ролях, можно ожидать, что женщина будет выразительнее реагировать на боль в присутствии мужчины, чтобы показаться более беззащитной и привлечь внимание. Однако как минимум одно исследование продемонстрировало противоположное: женщины лучше терпели боль, если экспериментатором был мужчина.

Научные данные о том, как влияет пол людей на восприятие боли остаются противоречивыми. Некоторые исследования не находили никакой связи между ощущением боли и тем, какого пола были люди, которые ее причиняли и чувствовали.

Боль как катастрофа

Половые различия в восприятии боли может объяснять специфический психологический аспект – катастрофизирование боли. Так называют преувеличенную негативную оценку боли, приписывание ей избыточной интенсивности. Ранее было показано, что женщины склонны катастрофизировать боль сильнее, чем мужчины. Однако как влияет на это пол экспериментатора, раньше не было известно.

Женщины предпочитают потерпеть

Ученые из Университета Мердока в Западной Австралии решили уточнить, верны ли гендерные стереотипы. Они хотели избежать недостатков, от которых страдала большая часть предыдущих исследований. Для этого они расширили арсенал орудий причинения боли и разнообразили ее интенсивность.

В исследовании приняли участие 30 мужчин и 30 женщин. Они должны были оценивать силу боли по специальной шкале, когда над ними экспериментировали при помощи температур, давления, уколов булавками и высокочастотной электрической стимуляции.

Как и в предыдущих исследованиях, женщины сильнее мужчин катастрофизировали боль. Но экспериментаторам-мужчинам женщины сообщали о менее интенсивной боли, чем экспериментаторам женщинам при одинаковых тестах.

Ученые предполагают, что женщины все чаще не хотят казаться слабым полом, идут против сложившихся стереотипов. Из-за этого катастрофизация боли может оказывать меньшее влияние на ее восприятие.

Авторы указывают, что когда врачи оценивают боль у мужчин и женщин, они часто делают ошибки из-за гендерных стереотипов. Исследования боли, подобные этому, проводятся для того, чтобы специалисты лучше понимали, как женщины рассказывают о хронической боли при различных заболеваниях.