 

«Забрали все»: полицейские огородили место убийства Бориса Немцова

20.02.2021, 1:24, Разное
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…и разрушили мемориал за неделю до годовщины его гибели.

Полицейские задержали волонтеров проекта «Немцов мост», которые дежурят на месте убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Мемориал разрушили, а сам участок огородили железным забором, рассказал «Новой газете» один из волонтеров Григорий Симаков.

Место убийства Бориса Немцова. Фото: Григорий Симаков для «Новой газеты»

«Меня и мою жену прогнали, еще двух волонтеров задержали и увезли в отделение полиции якобы просто для проверки документов. Их отпустили без составления протоколов. Потом, когда мы вернулись, увидели забор — прямо над мемориалом, слева и справа. И цветы, и фонарики, и портреты — забрали все», — рассказал он, отметив, что правоохранители также унесли ящик, где хранился инвентарь для поддержания порядка на мосту.

Свои действия стражи порядка никак не объяснили. «Младшие говорят: выполняем приказ старших, старшие только молчат», — поделился волонтер.

Несколько дней назад организаторы акции памяти Немцова попросили мэра Москвы Сергея Собянина не препятствовать возложению цветов на месте убийства 27 февраля с 13 до 15 часов. В связи с ограничениями, введенными для профилактики распространения коронавируса, в Москве впервые не состоится традиционный марш в память убитого.

Политика Бориса Немцова убили четырьмя пулями в спину 27 февраля 2015 года в сотне метров от Кремля. В 2017 году виновными в убийстве признали пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

Источник: Новая газета



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