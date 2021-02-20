 

Кит-финвал выбросился на берег в Египте

20.02.2021, 1:18, Новости дня
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Мертвого кита-финвала, который считается вторым по величине животным на планете, нашли на побережье Средиземного моря на севере Египта в районе рыбных ферм Биркат-Гальюн.

По информации новостного портала «Аль-Баляд», ученые из Национального института океанографии и рыболовства считают, что кит выбросился на берег, дезориентировавшись во время плохих погодных условий и шторма, который бушевал в море в последние дни, передает ТАСС. 

Специалисты исследовали животное и установили, что самка из семейства усатых китов весом 12 тонн имеет длину 12,6 метра. У кита были взяты образцы для лабораторных исследований, чтобы установить причину его смерти.

Ученые намерены сохранить скелет финвала для научных целей в одном из музеев Национального института океанографии и рыболовства.

Ранее австралийцы начали операцию по спасению нескольких сотен черных дельфинов-гринд, выбросившихся на берег в городе Стран на западе австралийского штата Тасмания.



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