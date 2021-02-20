Названы последствия отказа от масок после вакцинации от коронавируса

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20.02.2021, 1:18, Новости дня
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Отказ от ношения средств индивидуальной защиты и несоблюдение социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от COVID-19 влечет за собой риски заразиться коронавирусом, сообщил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, случаи заболевания после первой дозы вакцины были зафиксированы, и течение болезни у таких пациентов такое же, как у тех, кто еще не прошел вакцинацию, передает ТАСС. 

«Если говорить про двухкомпонентную вакцину, мы прекрасно понимаем, я имею в виду, медики, что после первой инъекции иммунитет очень быстро не образуется, и, наверно, психологически, вот, этот период – от первой инъекции до второй – он является наиболее сложным», – сказал он.

Проценко отметил, что всех сотрудников медучреждения, которое он возглавляет, ежемесячно проверяют на уровень иммуноглобулина G и иммуноглобулина М. Врач отметил, что лично у него уровень иммуноглобулинов снизился ниже диагностических перед Новым годом и он «сделал себе подарок», привившись от инфекции.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что детей не следует прививать от коронавируса, так как они переносят заболевание без тяжелых последствий.

Напомним, в ВОЗ рекомендовала переболевшим коронавирусом сделать прививку от COVID-19.



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