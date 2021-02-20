СНБО ввел санкции против Медведчука, Байден на Мюнхенской конференции говорил об Украине. Главное за день

20.02.2021, 1:12, Новости дня

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Санкции против Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: трех украинцев – главы политсовета партии “Опозиционная платформа – За жизнь”, нардепа Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, а также пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука).

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО. Он добавил, что на этом применение ограничений, в том числе к нардепам, не прекратится.

“Дальше будут офшоры, собственность, все, что украли с 1991 года у украинского народа, вернут. На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. Там будут депутаты и многие люди, которые ни разу нигде не работали, а имеют огромный доход”, – сказал Данилов.

Также члены Совета нацбезопасности поручили вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление” и отдельно обсудили обострение ситуации на Донбассе.

“Ответка от Х…йла неминуема. Но обратного пути нет”. СНБО ввел санкции против кума Путина Медведчука и его жены. Читайте материал издания “ГОРДОН” о главном из решения Совета нацбезопасности

Новые санкции против Беларуси

Государственный департамент США наложил визовые ограничения на 43 граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии. Великобритания ввела санкции против 27 белорусов – это чиновники, сотрудники правоохранительных органов и государственных СМИ.

Открылась Мюнхенская конференция по безопасности

В Германии открылась 57-я Мюнхенская конференция по безопасности, в ходе форума обсудят укрепление трансатлантического альянса и международного сотрудничества Европы и США. Мюнхенская конференция в этом году проходит в онлайн-формате и без представителей России, Китая и стран Ближнего Востока.

Президент США Джо Байден, выступая на конференции, говорил о поддержке Украины.

“Кремлю проще угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом, поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США”, – заявил он.

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За время вооруженной агрессии России на востоке Украины погибло более 13 тыс. человек, среди них – не менее 3,3 тыс. гражданских, свидетельствуют данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

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В США из-за экстремальных погодных условий погибли десятки людей, большинство из них – в штате Техас на юге страны. Также есть жертвы в Луизиане и Северной Каролине. Число жертв достигло 46, сообщил NBC News.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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