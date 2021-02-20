Фавипиравир не показал значительного снижения смертности пациентов с COVID-19

20.02.2021, 0:54, Разное

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Группа исследователей из Ирана провела первый на сегодняшний день обзор всех исследований, в которых оценивалась эффективность фавипиравира. В мета-анализ вошли девять исследований, проведенных в разных странах мира.

Результаты показали, что японское лекарство от гриппа немного улучшает клинические показатели пациентов с COVID-19 в первые семь дней после госпитализации. Так, потребность в кислородной поддержке у пациентов, получавших фавипиравир, была на 7% меньше по сравнению с контрольной группой. Но при этом статистической разницы между количеством пациентов, переведенных из стационара в отделение интенсивной терапии, не выявлено. Снижение уровня смертности пациентов в группе фавипиравира ученые оценили как «статистически незначимое».

«Мы должны учитывать, что, возможно, прием противовирусных препаратов начался слишком поздно после появления симптомов. Это могло бы объяснить низкую эффективность фавипиравира в клинических условиях», – написали авторы исследования.

В настоящий момент в мире ведутся еще несколько исследований эффективности фавипиравира. По данным Reuters, в январе индийский производитель лекарств Dr.Reddy’s Laboratories, который прошлым летом приобрел права на производство препарата, остановил его клинические испытания в Кувейте из-за низкой эффективности.

Согласно результатам российского исследования, в котором участвовали 168 человек, частота достижения клинического улучшения на седьмой день у пациентов, получавших фавипиравир, была в 1,5 раза больше, чем в контрольной группе. Также у больных в группе фавипиравира значительно быстрее снижалась вирусная нагрузка на третий-пятый день приема препарата. Снижение риска смертности российские специалисты не оценивали. Сейчас в РФ зарегистрированы три лекарства на основе фавипиравира: авифавир, арепливир и коронавир.