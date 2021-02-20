Паника перед выборами

20.02.2021, 0:30, Разное

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За политическую агитацию сайты теперь будут блокироваь без суда.

Принятие Госдумой в третьем чтении поправок к законодательству о выборах, позволяющих во внесудебном порядке блокировать предвыборную агитацию в интернете, — еще одно доказательство того, что российская власть панически боится предстоящих выборов. И еще одно доказательство того, что в этих выборах надо участвовать, если мы хотим реальных изменений в нашей жизни.

После недавних массовых протестов, обернувшихся жестокими задержаниями, штрафами и арестами, становится ключевым вопрос: что дальше?

«Тефлоновый слой», многие годы окружавший Кремль, трескается на глазах, а недовольство жителей растет — именно поэтому они выходят на уличные акции.

Они хотят прекращения лжи, насилия, воровства, произвола, несправедливости — но политика нынешней власти заключается именно в этом. И коррупция для нее — вовсе не досадное исключение, а правило. Основа государственного механизма, а не его подлежащий исправлению недостаток.

Они хотят, чтобы их слышали — но политика нынешней власти заключается именно в том, чтобы их не слышать и не зависеть от общества. И потому — не меняться, как бы ни менялись общественные настроения.

Они хотят свободно высказывать свое мнение — но политика нынешней власти заключается именно в том, чтобы на любые протесты отвечать дубинками, электрошокерами, автозаками и арестами. Потому что любые уступки требованиям жителей считаются проявлением недопустимой слабости.

Они хотят, чтобы освободили политических заключенных — но политика нынешней власти заключается именно в том, чтобы любой несогласный с властью считался врагом, подлежащим наказанию.

Они хотят перемен — но политика нынешней власти заключается именно в том, чтобы не допускать перемен.

Честные выборы, сменяемость власти, справедливый суд, независимый парламент, свободные СМИ — для нее не просто ненавистны, а смертельны,

потому что исключают ее как форму политической жизни.

Нынешняя российская власть может существовать и воспроизводиться только тогда, когда суд зависим и работает «по звонку», выборы — нечестные и неравные, парламент — обслуга Кремля, СМИ поставлены под жесткий контроль власти, а общественное недовольство подлежит силовому подавлению.

Но если она принципиально не может и не хочет проводить другую политику, а идея конца 80-х годов «Так дальше жить нельзя!» вновь овладевает массами — значит, как и тогда, нужно менять власть. И менять Систему, а не вождя.

Потому что, пока Система будет такой, как сейчас, просто от смены вождя ничего в нашей жизни не изменится. Разве только к худшему.

И пока президент сможет даровать своим друзьям и сослуживцам на кормление целые отрасли экономики, дворецких и охранников назначать министрами и губернаторами, а резервы, накопленные в казне от продажи нефти и газа, рассматривать как свою личную кубышку, — не стоит удивляться известиям о дворцах, яхтах и часах на холеной руке «сенатора», стоящих в сто раз больше, чем половина жителей страны зарабатывает за год. Они будут появляться снова и снова, как на вспаханном поле вырастает трава.

Как сменить власть? Ответ банален — выборы.

Предстоящие этой осенью. Стоит напомнить, что именно выборы и есть способ цивилизованного выхода из кризиса по все времена. Только граждане имеют право принять коллективное решение о том, как будет развиваться страна.

Любая диктатура, любая гражданская война заканчивается тогда, когда в стране мирно и свободно проходят демократические выборы. Только они обеспечивают гражданам политическое представительство и возможность влиять на политику. И только они обеспечивают смену власти и смену политики.

Одних только уличных протестов для этого недостаточно.

Очень часто они для этого необходимы — как выражение общественных настроений, как поддержка оппозиционных кандидатов, как способ отстоять победу на выборах, которую власть хочет украсть, — но все же недостаточны.

Потому что смена власти — конечно, если она мирная, а не насильственная — всегда «оформляется» только на выборах. И как в футболе главное счет на табло (как бы ни был красив матч), так в политике главное — результаты выборов.

Предвижу распространенные возражения типа «но у нас нет выборов», «к выборам не допустят оппозицию», «все подделают и перепишут», «все равно изберут кого надо»…

Но возможности власти творить все эти безобразия все же ограничены. И ограничены — уровнем общественного сопротивления и общественной активности.

Если на выборы, как в 1989–90 годах, приходит 85–90% избирателей, а на избирательных участках множество наблюдателей, то выясняется, что не помогает никакой административный ресурс.

Но даже если людей приходит меньше, но налицо активное общественное сопротивление фальсификациям — выясняется, что, как на выборах 2019–20 годов, в целом ряде регионов (Москве, Петербурге, Томске, Пскове, Новосибирске, Костроме и других) даже при снятии части оппозиционных кандидатов и при «трехдневном голосовании» удавалось добиться серьезных результатов.

Кстати, именно потому, что власть все больше и больше боится выборов как возможного механизма своей смены, она и принимает все безумные законы об иностранных агентах, которым нельзя участвовать в выборах, фабрикует уголовные дела против потенциальных кандидатов от оппозиции (с последующим поражением в избирательных правах), ужесточает избирательное законодательство, запрещает агитацию в интернете… Ведь

если бы она выборов не боялась, то зачем было бы принимать эти законы, возбуждать дела и выносить приговоры?

Выборы осени 2021 года — а это не только выборы Госдумы, но и региональные выборы в Петербурге, Карелии, Пскове — могут преобразовать растущее недовольство жителей той политикой, которую они видят, в смену власти и смену политики.

Для этого нужна поддержка гражданами на выборах тех политических сил, которые будут проводить другую политику — принципиально противоположную той, которую сейчас проводит Путин и его окружение.

Которая, как представляется, ведет в политический тупик, иногда именуемый «особым путем».

Осенью будет шанс свернуть с этого тупикового пути.

И будет очень обидно его упустить.

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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