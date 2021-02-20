Замерзающие жители Техаса начали получать счета за свет на тысячи долларов

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20.02.2021, 0:24, Новости дня
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Жителям американского штата Техас начали приходить счета за электроэнергию на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов, сообщают местные телеканалы.

Такие счета начали приходить гражданам, подписанным не на фиксированный тариф, а на плавающий, зависящий от рыночной цены на электричество, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WFAA.

Из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии выросла с 50 долларов до 9 тыс. долларов. В американских домах обычно не устанавливают системы отопления, помещения прогревают кондиционерами.

Один из жителей Техаса заявил, что получил счет на 1 тыс. долларов при том, что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне 16 градусов.

Другая семья сообщила о счете в 3 тыс. 800 долларов, при этом за 2020 год семья уплатила за эту услугу 1 тыс. 200 долларов. Один из жителей штата и вовсе получил счет на 17 тыс. долларов.

Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.

После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения

В четверг число жителей Техаса без электричества сократилось до 537,8 тыс. человек, В Миссисипи, Луизиане, Орегоне и Кентукки без света сидят порядка 490 тыс. граждан.

Всего же в США, согласно подсчетам Washington Post, в результате аномальных холодов погибли почти 50 человек. Причем некоторые погибли от отравления угарным газом в попытке согреться, другие – от гипотермии или в ДТП. Личности большинства погибших все еще не установлены.



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