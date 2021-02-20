В РФ заявили о естественном желании ослабить НАТО

20.02.2021, 0:24, Новости дня

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Действия НАТО несут политические и военные угрозы не только России, но и всему миру, поэтому Москва естественным образом желает ослабить альянс, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Почему мы не должны желать ослабить НАТО, если эта организация нам явным образом угрожает?» – цитирует РИА «Новости» Новикова.

Он объяснил, что это желание должно быть естественным не только для России, но и для других «здравомыслящих стран», так как от альянса исходят серьезные угрозы и риски для всего мира. «Другое дело, занимается ли РФ этим целенаправленно, есть ли у нас такие возможности», – отметил Новиков.

Он добавил, что у оппонентов на эту тему существует много мистификаций. Депутат напомнил, что при ликвидации Варшавского договора альянс сохранился, и после распада СССР продолжал «настойчиво и уверенно доказывать свою агрессивность». А на данный момент организация постоянно умножает военный потенциал и приближает свои военные базы к российским границам, сообщил он.

«Если подходить концептуально, то НАТО вообще не имеет права на существование после разрушения Варшавского договора», – заключил Новиков.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.