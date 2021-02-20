Маляр: Ввести санкции против Медведчука накануне Дня памяти героев Небесной сотни – сильное решение СНБО

20.02.2021, 0:18, Новости дня

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Ввести санкции против Медведчука, да еще и накануне Дня памяти героев Небесной сотни – это сильное решение СНБО. На войне как на войне, и этот бой мы выиграли.

А теперь представьте, если бы это было сделано в 2014-м, когда Медведчук попал под санкции США.

Напомню, что 10 марта 2014 года вышел исполнительный приказ президента США №13660 с перечнем лиц и организаций, причастных к кровавым событиям на Майдане и оккупации Крыма и Донбасса Россией, на которых были наложены санкции. В перечне – “семья” Януковича, включая Азарова, Медведчука, Клюева.

В то же время в Украине Медведчука, наоборот, привлекли к гуманитарной подгруппе в ТКГ.

Под этим предлогом он вернулся в публичную политику, увеличил свои активы – от телеканалов до металлургии и энергетики, вошел в партию “За жизнь” и стал председателем ее политсовета, летал прямым авиасообщением в Москву вместе с Козаком, когда такие перелеты были запрещены.

А журналисты “Схем” зафиксировали, как Виктор Медведчук регулярно приезжал в те времена в Администрацию Президента.

Источник: Анна Маляр / Facebook

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