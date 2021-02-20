Биткоин установил новый рекорд, побив отметку в $55 тыс.

20.02.2021, 0:18, Новости дня

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Стоимость биткоина 19 февраля превысила отметку в $55 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Максимальное значение, которого сегодня достигла криптовалюта, составило $55 257. За сутки биткоин подорожал на 6,3%.

По состоянию на 22.00 стоимость криптовалюты снизилась до $55 055.

Скриншот: coindesk.com

Предыдущий рекорд биткоин установил 18 февраля, стоимость криптовалюты достигла $52 322.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Американская автомобильная компания Tesla бизнесмена Илона Маска вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс.

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