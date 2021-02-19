Кристина Орбакайте стала членом жюри шоу перевоплощений «Точь-в-точь»

19.02.2021, 23:32, Разное

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В своем микроблоге Instagram Кристина Орбакайте пояснила подписчикам о том, что она стала членом жюри в новом сезоне шоу «Точь-в-точь». Певица показала снимок со съемок проекта и призналась – она отлично провела этот вечер в компании коллег.

Кристина Орбакайте предложила поклонникам в воскресенье, 21 февраля, присоединится к просмотру шоу перевоплощений. По ее словам, можно устроить себе отдых в кругу семьи или позвать в гости друзей. Певица рассказала, что ей понравилось работать в команде проекта. Кроме дочери Аллы Пугачевой, в жюри можно будет увидеть Максима Аверина, Леонида Ярмольника и Максима Галкина.

Фолловеры оценили наряд Кристины Орбакайте, в котором она появится в первом выпуске «Точь-в-точь». Артистка была запечатлена в черном платье с глубоким декольте. Образ дополнило объемное колье, а также распущенные волосы, завитые в романтические локоны. Поклонники признались, что с нетерпением ждут старта проекта, а публикация дочери Примадонны за короткое время набрала более 12 тысяч лайков.