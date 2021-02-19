 

В Санкт-Петербурге врачи предложили бить током переболевших COVID-19

19.02.2021, 23:32, Разное
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Ученые из института физиологии им. Павлова РАН, который расположен в Санкт-Петербурге, разработали новый метод восстановления двигательных функций с помощью электрической стимуляции спинного мозга. Врачи предложили бить током людей, переболевших COVID-19, чтобы нормализовать работу легких.
Согласно официальному заявлению заведующего лабораторией физиологии, воздействие на спинной мозг будет происходить с помощью накожной стимуляции электрическими импульсами. Подобные манипуляции позволят восстановить двигательные функции человека. Изначально методика разрабатывалась для других целей, но в свете последних событий исследователи решили опробовать данный метод на переболевших COVID-19. Медики уверены, что подобные манипуляции помогу людям быстрее восстановиться после серьезного заболевания.

Исследование показало, что уже после 12 процедуры пациентам становится намного лучше. Работа мышц почти полностью восстанавливается, а объём вдоха и выдоха значительно увеличивается.

Все же данная методика еще находится на стадии исследования. В перспективе технология позволит не только восстанавливать работу мышц после COVID-19, но также после инсульта, поэтому исследователи направят все свои силы для скорейшего внедрения электростимулирования спинного мозга в повседневную практику.

Источник: www.interfax-russia.ru



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