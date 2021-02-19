Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала, почему не взяла фамилию мужа

19.02.2021, 23:32, Разное

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Екатерина Волкова недавно решила пообщаться со своими подписчиками в микроблоге Instagram, ответив на вопросы, которые их интересуют. Звезда «Ворониных» призналась, почему она решила остаться на своей фамилии и отказалась стать Карповой.

По словам Екатерины Волковой, на момент бракосочетания она уже была публичным человеком, с узнаваемым именем. Кроме этого, она очень любит свою девичью фамилию. Поэтому актриса и Андрей Карпов решили, что менять что-либо ей будет проблематично. Артистка убеждена – каждая семья вправе решать, как им будет лучше поступить. Однако у их общей дочери Елизаветы, которой весной исполнится десять лет, фамилия супруга актрисы.

С Андреем Карповым звезда «Ворониных» счастлива 11 лет. Он не имеет отношения к актерской профессии, но известен как танцор. По образованию супруг Екатерины Волковой архитектор.