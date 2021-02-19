“Без Порошенко санкции против Медведчука не смогли бы ввести. Не было бы за что”. В соцсетях подшучивают над Порошенко

19.02.2021, 23:24, Новости дня

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Пользователи социальных сетей подшучивают над пятым президентом Украины, народным депутатом от “Европейской солидарности” Петром Порошенко в связи с введением санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, пророссийского политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Так, журналист Михаил Ткач отметил в Facebook: “Если бы не Порошенко, то против Медведчука сейчас не смогли бы ввести санкции. Не было бы за что”.

“Поэтому очень справедливо говорить, что Порошенко ничего не сделал для того, чтобы против Медведчука ввели санкции”, – иронизирует Ткач.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3691837487552413

Журналиста и волонтер Ольга Решетилова поблагодарила Порошенко “за упорную системную работу, которая была сделана им во время президентства, чтобы на Медведчука наконец были наложены санкции”. “Настоящий гетман мыслит стратегически и на годы вперед, и ему не важно, кому из преемников достанутся все лавры”, – написала она.

https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/3952726474759478

Агент НАБУ Евгений Шевченко считает, что решение о санкциях против Медведчука готовилось еще при Порошенко.

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215000483285435

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов пошутил, что действующий президент Владимир Зеленский “нагло воспользовался” наработками своего предшественника.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/3814743205275854

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медвечука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Козак приобрел ZIK летом 2019-го. Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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