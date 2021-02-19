 

“Крим наш – доглянемо вантаж”. Херсонские таможенники выпустили календарь в мафиозном стиле

19.02.2021, 23:24, Новости дня
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Руководство Черноморской таможни в Херсонской области заказало календарь на 2021 год, в нем сотрудники ведомства предстали в образах героев криминальной комедии Гая Ричи “Джентльмены”. Фотографии календаря 18 февраля опубликовал в Facebook волонтер Роман Синицын.

“Нормальный мерч от таможенников, и сами таможенники, за свои деньги. То есть за наши деньги”, – написал он.

https://www.facebook.com/romabra/posts/10207681659717647

На каждой из 12 страниц календаря – кадр из фильма о мафии и похожее фото с сотрудниками таможни. К каждому месяцу авторы проекта придумали слоган. Февраль подписан: “Крым – наш, досмотрим груз”, апрель – “работают агенты интеллектуальной разведки”, июль – “коалиция джентльментов таможенного правопорядка”.

В Черноморской таможне изданию Zaxid.net подтвердили, что разработали такой календарь. В ведомстве подчеркнули, что он предназначался исключительно для сотрудников таможни. Изданию пообещали дать подробный комментарий, но потом перестали отвечать на телефонные звонки.

Бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что “в роли гангстеров таможенники вжились ну очень хорошо”. Об этом он написал 19 февраля в Facebook.

“Фотографии на фоне “геликов”, оружие, Бандитские разборки, все как в̶ ̶ж̶и̶з̶н̶и̶ в фильме. Интересно, знают ли всемирно известные актеры, что их лица использованы в этой печатной продукции. Хотя эти бедствующие чиновники, пожалуй, могли бы себе позволить”, – отметил Саакашвили.

Он заявил, что реформа таможни, утвержденная президентом, “пылится восемь месяцев”.

“По самым скромным подсчетам она сэкономит бюджет более $3 млрд ежегодно. Но, конечно, от ассоциаций с ОПГ, во всех смыслах, придется отказаться. Здесь такое дело: или деньги в бюджет или себе в карман”, – подчеркнул Саакашвили.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=261501395345465&id=100044568183561

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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